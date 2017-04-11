​Наталья Комарова поздравила Сергея Рыжикова с успешным возвращением на Землю

Губернатор Югры Наталья Комарова направила телеграмму космонавту-испытателю Роскосмоса Сергею Рыжикову.

«Уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю Вас с успешным завершением миссии и возвращением на землю. Вся Югра наблюдала за Вашим полетом, работой в космосе, которая продлилась 173 дня. Символично, что Ваше возвращение почти совпало с Днем космонавтики. Эта дата напоминает нам о первом полете человека в космос, который совершил наш соотечественник Юрий Гагарин. А теперь на орбите земли впервые побывал наш земляк. Вы открыли дорогу в небо для всех югорчан, пусть она остается открытой, всегда вдохновляет молодых и взрослых на большие свершения, подобные Вашим. Желаю Вам быстрого восстановления сил после экспедиции, хорошего настроения, новых профессиональных успехов и скорой встречи с земляками. Мы восхищаемся Вами и ждем Вас в Югре!», - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте правительства округа.

В понедельник, 10 апреля, члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом Робертом Шейн Кимброу совершил посадку в казахстанской степи. Экипаж экспедиции МКС-49/50 провел на МКС 173 суток. За это время экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Командир экипажа Сергей Рыжиков — первый югорчанин, отправившийся в космос.

Прямую трансляцию возвращения космонавтов на Землю вел RT.