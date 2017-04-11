​В Югре таксистов и водителей общественного транспорта ждут серьезные проверки

Во вторник, 11 апреля, в Югре стартует профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение аварийности и нарушений среди водителей пассажирского автотранспорта, в том числе «легкового» такси, пресечение нелегальных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных перевозок. Пристальное внимание к перевозкам пассажиров будет приковано до 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Сплошную проверку автобусов в местах расположения отправных, конечных и промежуточных остановок, а также такси в местах наибольшего притяжения людей будут проводить сотрудники ГИБДД, Территориального отдела государственного автодорожного надзора по округу, Роспотребнадзора Югры, администраций муниципальных образований округа, а также общественники. «В ходе проверок особое внимание будет уделено легальности деятельности организаторов перевозок и перевозчиков, в том числе согласованности маршрутов с органами власти и местного самоуправления», - отметили в ведомстве.