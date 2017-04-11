​Алишер Усманов подаст в суд на Навального: «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета»

Один из богатейших бизнесменов России Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального за клевету. «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», - заявил бизнесмен ТАСС.

По его словам, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают сто миллионов долларов в год.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в материале «Он вам не Димон» опубликовал данные о том, что однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Ранее опубликованные в расследовании ФБК данные прокомментировал Дмитрий Медведев. «Делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его», - оценил опубликованные материалы премьер-министр.