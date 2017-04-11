​Детская смертность на дорогах в России выросла на 21 процент

В первом квартале 2017 года в России произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий, жертвами в которых стали дети. Причем, согласно статистике, количество погибших детей-пешеходов снизилось, а число жертв среди детей-пассажиров выросло.

В России в начале года выросло на 6,3 процента число ДТП с участием детей, публикуют «Известия» статистику ГИБДД РФ. С января по март на российских дорогах произошло 3225 таких происшествий. В них погибли 108 детей в возрасте до 16 лет, это на 21 процент больше, чем за тот же период в прошлом году. Травмы получили 3479 детей, что на 6,7 процента больше, чем за три месяца 2016 года. На 10,6 процента больше стало сбитых на дорогах несовершеннолетних пешеходов — в 1581 ДТП пострадали 1593 ребенка. Однако число погибших детей-пешеходов снизилось на 19,4 процента (25 за три месяца).

А вот статистика ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, выглядит более тревожной: за три месяца произошло 1602 происшествия (рост на 3,3%), в которых погибли 80 детей — это на 38 процентов больше, чем год назад. Пострадали 1842 ребенка — на 4,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Произошел также значительный рост числа ДТП (17,6%), в которых пострадали дети до 12 лет, не пристегнутые детскими удерживающими устройствами. В них погибли 19 несовершеннолетних пассажиров (рост на 111%), пострадали 257 (на 25,7% больше).

Напомним, в Югре также зафиксирован рост по этим показателям. За первый квартал 2017 года с участием детей-пассажиров в округе зарегистрировано 28 ДТП, что на 40 процентов больше, чем за такой же период 2016-го. Количество пострадавших детей выросло на 23 процента — до 32 человек. Один ребенок погиб. В момент ДТП из 32 детей четыре не были пристёгнуты ремнями безопасности и не находились в детском удерживающем устройстве.

Эксперты объясняют увеличение числа погибших несовершеннолетних пассажиров тремя факторами. Первый — более мощные автомобили, на которых многие любят разгоняться. Второе — изменение экономической ситуации. Всё больше автомобилистов не находят достаточно денег на устранение неполадок в своих машинах и на покупку детских удерживающих устройств. Третий фактор — несознательность родителей и недостаточная разъяснительная работа с ними. По данным ВЦИОМа, 43 процента респондентов, имеющих детей до 12 лет, заявили, что у них нет детского удерживающего устройства и они не планируют его приобрести.

Отметим, что сегодня в Югре стартует профилактическая акция «Детское кресло – безопасность детей!». Госавтоинспекторы округа снова привлекут внимание общественности к безопасной перевозке детей в салонах автомобилей. «В рамках мероприятия будет проведен ряд пропагандистских мероприятий, направленных на использование пассивных средств защиты при перевозке детей в салонах автомобилей в различных организациях. Вблизи дошкольных и образовательных организаций автоинспекторы проверят водителей на предмет выявления перевозок детей без детских удерживающих устройств», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.