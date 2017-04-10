​В марте продажи автомобилей в России выросли на девять процентов

В марте российский авторынок вырос на девять процентов. Было продано почти 138 тысяч машин. По итогам трех месяцев рост составил один процент - до 322,4 тысяч автомобилей. Данные Ассоциации Европейского Бизнеса публикует «Автостат».

Лидерство на российском авторынке удерживает Автоваз, реализовавший в прошлом месяце 25 тысяч машин, что на 13 процентов выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 14,6 тысяч автомобилей (+18%). На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 14,2 тысячи реализованных машин, что на 29 процнетов больше по сравнению с прошлым годом.