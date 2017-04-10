​СМИ: Чартерное сообщение с Турцией может быть приостановлено

Российские авиакомпании оповещены о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркивают, что документ, на который ссылаются СМИ, официально нигде не опубликован и не является руководством к действию. Опрошенные АТОР эксперты сходятся во мнении, что это — не запрет, а просьба Росавиации учитывать возможность внутриполитической нестабильности в Турции.

«В Турции 16 апреля пройдут парламентские выборы, исход которых непредсказуем. Принимая во внимание попытку переворота в июле прошлого года, нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения», - отметили в Ассоциации.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, между тем, предупреждает, что возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры. «Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным - и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований - Турция сейчас явный лидер по продаже туров», - цитирует Тюрину «Интерфакс». По ее данным, акции раннего бронирования на этом направлении показали рост спроса в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию.