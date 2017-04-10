​За неделю грипп и ОРВИ подхватили 13 тысяч югорчан

За минувшую неделю к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 13 тысяч жителей Югры. Диагноз «Грипп» поставили 42 больным, 150 человек были госпитализированы. В окружном управлении Роспотребнадзора констатируют: эпидемия пошла на спад. Количество заболевших по сравнению с прошлой неделей снизилось почти на пять процентов. Сейчас уровень заболеваемости на семь процентов ниже эпидемиологического порога.

Однако есть группы, где заболеваемость выросла. Например, среди взрослых рост составил четыре процента, а среди школьников — почти три процента. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Лангепасе, Сургуте, Нижневартовске и Урае. За прошедшую неделю закрыты одна школа в Ханты-Мансийском районе, одна дошкольная организация в Ханты-Мансийске, пять детсадов в Лангепасе, на территории округа частично закрыто пять классов в четырех школах, 22 группы в 14 детских дошкольных организаций.

Если сравнивать нынешние данные с показателями прошлого года, сейчас уровень заболеваемости все-таки выше. В 2016-м на 14 неделе к врачам с признаками респираторных инфекций обратились меньше девяти тысяч человек. Показатель заболеваемости был ниже эпидемического порога на 43 процента.

«Учитывая, что циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ сохраняется, рекомендуется продолжать соблюдение мер личной профилактики», - отметили в ведомстве.