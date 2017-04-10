​Госавтоинспекторы в очередной раз призовут югорчан беречь жизни детей

В Югре 11 и 12 апреля пройдет профилактическая акция «Детское кресло – безопасность детей!». Госавтоинспекторы снова привлекут внимание общественности к безопасной перевозке детей в салонах автомобилей.

«В рамках мероприятия будет проведен ряд пропагандистских мероприятий, направленных на использование пассивных средств защиты при перевозке детей в салонах автомобилей в различных организациях. Вблизи дошкольных и образовательных организаций автоинспекторы проверят водителей на предмет выявления перевозок детей без детских удерживающих устройств», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

За первый квартал 2017 года с участием детей-пассажиров в округе зарегистрировано 28 ДТП, что на 40 процентов больше, чем за такой же период 2016-го. Количество пострадавших детей выросло на 23 процента — до 32 человек. Один ребенок погиб. В момент ДТП из 32 детей четыре не были пристёгнуты ремнями безопасности и не находились в детском удерживающем устройстве.