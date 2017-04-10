​Эксперты рассказали о самых сложных словах в «Тотальном диктанте»

Председатель экспертного совета акции «Тотальный диктант» Наталья Кошкарева рассказала, с какими сложностями столкнулись ее участники. Оказалось, что чаще всего ошибки делали в словах «коньяк» и «стерлядь».

«Я думаю, что в слове «коньяк» допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток, - объяснила она. - И я хочу сказать, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком».

Вторым по сложности словом оказалось «стерлядь». «Слова «стерлядь» столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — цитирует Кошкареву РИА «Новости».

В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну. «Тотальный диктант» написали более 200 тысяч человек. Текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором стал Леонид Юзефович.