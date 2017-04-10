​На «Вечеринке крутого папы» в Сургуте презентовали новую ŠKODA OCTAVIA

1 и 2 апреля в автоцентре ŠKODA компании «ВМ Сургут» прошла презентация нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA.

Гости праздника смогли одними из первых познакомиться с Новой ŠKODA OCTAVIA и приятно провести время со всей семьей.

Будучи семейным брендом, ŠKODA подготовила для своих клиентов веселый праздник, где каждый член семьи нашел себе занятие по душе. «Крутые папы» одни из первых оценили достоинства новой OCTAVIA и прошли тест-драйв. Прекрасных дам ожидал стильный макияж от профессионального визажиста. Ну а детей развлекали веселые аниматоры, аэрохоккей и батут. Приглашенные фотографы запечатлели на память радостные моменты этого дня. Гости вечеринки могли угоститься освежающими напитками из фреш-бара.

ŠKODA OCTAVIA – «сердце бренда» и абсолютный бестселлер за всю историю марки. Модель задает новые стандарты, меняя представления об автомобилях своего класса. ŠKODA OCTAVIA воплощает ключевые преимущества, заложенные в ДНК ŠKODA: уникальные решения по организации внутреннего пространства, выразительный дизайн, оборудование и технологии, ранее доступные только в моделях более высокого класса, просторные салон и багажник, а также традиционные решения в духе «Simply Clever». Крепления Isofix и Top Tetherдля детских кресел, трехточечные ремни безопасности, подушки и шторки безопасности – эти и ряд других современных решений, обеспечивающих безопасность пассажиров, делают ŠKODA OCTAVIA идеальным автомобилем для семейных поездок. Впервые в России к заказу доступна ŠKODA OCTAVIA в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4.

Еще один сюрприз ŠKODA приготовила для владельцев OCTAVIA предыдущего поколения любого года выпуска. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе Утилизация/Трейд-ин, приобретении новой OCTAVIA в кредит или за наличный расчет и оформлении страхового полиса. Полные условия доступны на сайте newoctavia.ru.

Приглашаем всех желающих на тест-драйв новой ŠKODA OCTAVIA по адресу ул. Профсоюзов, 49/1, Запись по телефону 8 (3462) 503-603.