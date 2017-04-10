​В Югре закрыты ледовые переправы

С понедельника, 10 апреля, в Югре закрыты все ледовые переправы межмуниципального значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по округу. Сейчас на переправах устанавливаются знаки, запрещающие движение транспорта. Для предотвращения доступа автомобилей проводится устройство снежных валов и траншей.

«Такое решение было принято в связи с наступлением устойчивых положительных температур, уменьшением толщины льда, наличием трещин, открытой воды на проезжей части», - пояснили в ведомстве и призвали водителей прекратить движение через ледовые переправы, чтобы избежать провалов автотранспорта и людей под лед.

Также спасатели просят жителей округа не выходить на лед. Это касается не только любителей зимней рыбалки, но и тех, кто предпочитает сократить путь, переходя или переезжая через водоем. На сегодняшний день толщина льда на Оби составляется меньше 44 сантиметров. Однако специалисты предупреждают, что структура покрытия реки существенно изменилась: лед стал рыхлым, непрочным. Из-за своей рыхлости он не трещит, а сразу рушится под ногами.

«Снегопады и незначительное понижение температуры воздуха никак не повлияли на качество льда на водоемах округа. Лед находится в активной фазе таяния. От весеннего солнца нагреваются камышовые заросли, старые поваленные деревья. Они «растапливают» лед вокруг. Еще опаснее места с сильным течением, которые невозможно увидеть, но при провале велика вероятность того, что человека затянет под лед», - напоминают специалисты.