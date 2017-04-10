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​Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

В «Единой России» и Кремле к инициативе отнеслись скептически

Фото: obovsyom.ru
Фото: obovsyom.ru

Депутат Виталий Милонов внес к Госдуму законопроект, регулирующий работу социальных сетей. В документе предлагается запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет, ввести регистрацию в соцсети по паспорту, а также запретить использовать соцсети для организации несанкционированных митингов, шествий. Кроме того, депутат считает, что регистрироваться в соцсетях можно только под настоящим именем и фамилией. А тех, кто завел несколько страниц в одной социальной сети, он предлагает наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Инициативу парламентария уже прокомментировали в «Единой России». Там заявили, что не имеют отношения к законопроекту депутата их фракции. «Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции «Единая Россия». Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях - это правильный инструмент», - цитирует «Интерфакс» заместителя секретаря Генсовета партии Евгения Ревенко.

Ревенко добавил, что излишние барьеры приведут к тому, что «очень быстро найдутся иные способы коммуникации. Как правило, меры подобного рода требуют тщательной проработки, всестороннего обсуждения, в том числе и с подрастающим поколением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также скептически оценил эту инициативу. «Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос какую позицию занимает Кремль по соответствующему законопроекту.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 159, комментариев: 0


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