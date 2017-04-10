​ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали запрет на выход в соцсети детям до 14 лет

62 процента поддержали идею запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет. Против инициативы высказалась треть граждан (35%). Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 6 апреля методом телефонного интервью среди 600 респондентов.

Но, когда речь заходит о регламентации пользования соцсетями для всех граждан, уровень несогласия заметно возрастает. Так, 52 процента отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту. Причем эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в Сеть - 58 против 36 процентов. С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39 процентов опрошенных.