Начальник ОМВД по Радужному задержан при передачи взятки

Начальник ОМВД России по городу Радужному Александр Валюхов задержан при передаче незаконного денежного вознаграждения и отстранен от занимаемой должности.

«Он передал денежные средства за совершение незаконных действий в свою пользу. Предварительно установлено, что сотрудник оказывал содействие лицам в их незаконной деятельности. В настоящее время в отношении провинившегося принято решение об увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательному основанию. Теперь он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

СУ СКР по ХМАО – Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.291 УК РФ «Дача взятки». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.