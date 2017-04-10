​В Югру едут сотрудники Генпрокуратуры в УрФО консультировать граждан, которым не платят зарплату

Сотрудники управления Генпрокуратуры РФ в УрФО приедут в Югру, где проведут личный прием граждан по вопросам нарушения их прав и законных интересов в сфере оплаты труда. Консультации можно будет получить в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо взять в с собой паспорт. «Кроме того, для оптимизации процесса приема рекомендуется иметь при себе текст обращения в органы прокуратуры. Все поступившие в ходе личного приема жалобы будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в ведомстве.

В Сургуте прием пройдет во вторник, 11 апреля, с 14.00 до 18.00 в здании прокуратуры города по адресу: Сургут, ул. Островского, д. 47, каб. 403. В Нижневартовске в этот же день и в это же время обращения будут приниматься в здании прокуратуры города по адресу: Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 14, каб. 207. В Ханты-Мансийске прием проведут в понедельник, 17 апреля, с 14.00 до 18.00 в здании прокуратуры округа по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 1а, каб. 70.