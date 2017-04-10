​В Югре снизилось количество аварий, произошедших по вине начинающих водителей

За первые три месяца 2017 года в Югре произошла 21 авария по вине начинающих водителей, стаж вождения которых меньше двух лет. Это на 30 процентов меньше, чем за такой же период прошлого года, когда новички устроили 30 ДТП. Снизилось и количество погибших в таких авариях людей — с двух до одного человека.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием указанной категории зарегистрировано на территории городов Сургут, где произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть человек, Нижневартовск – в четырех ДТП были ранены шесть человек. Рост автоаварий с участием «молодых» водителей зарегистрирован в Ханты-Мансийске, Нягани, Советском и Березовском районах. По вине выпускников автошкол, расположенных на территории Югры, зарегистрировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 25 получили ранения.

«Окружная Госавтоинспекция советует новоиспеченным водителям не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля управления транспортным средством», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.