​Коллекционер из Великобритании нашел в советском танке золотые слитки стоимостью более 140 млн рублей

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел в советском танке пять золотых слитков, стоимость которых, по предварительным оценкам, превышает более 140 миллионов рублей. Танк Т-54 он приобрел на eBay, чтобы пополнить свою коллекцию боевой техники, которая состоит из 150 образцов. За новый экземпляр он заплатил почти два миллиона рублей. О необычной находке рассказал таблоид The Sun, сообщает РИА «Новости».

Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом Ник Мид начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, то, сняв крышку топливного бака, обнаружил пять золотых слитков. Мид полагает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию. О находке сообщили в полицию. Власти приняли решение перевезти золото в Лондон. «Даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется», — заявил Мид.