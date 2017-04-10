​В России лекарства против ВИЧ и туберкулеза станут дешевле

Фармпроизводители добровольно снизили цены на 239 лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и C. Это позволит Минздраву РФ сэкономить как минимум 63 млн рублей, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В 2017 году, с учетом снижения зарегистрированных цен, минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - отметила заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

ФАС проводит сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира по поручению президента России, напоминает ТАСС.