​В Таганроге произошел взрыв в жилом доме // ФОТО

В воскресенье, 9 апреля, в 05.25 мск в Таганроге произошел взрыв в жилом доме № 12/1 на улице Шаумяна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки. Из дома эвакуированы жильцы.

По предварительным данным, погибли два человека, еще двое госпитализированы. В результате ЧП повреждена внешняя стена на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. Нарушено остекление четырех квартир, по данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где раздался взрыв. По данным, СУ СКР по Ростовской области, произошел хлопок газа, передает ТАСС. Организована доследственная проверка.

Всего в доме находится 80 квартир. Отселены 134 человека из которых 64 размещены в местном детском саду, используемом как пункт временного размещения. Остальные разместились у родственников и знакомых

Фото: 61.mchs.gov.ru

В данный момент проходит обследование и экспертиза повреждений и состояния дома.