​На акции против террора вышли почти 11 тысяч югорчан // ФОТО, ВИДЕО

На гражданские акции «Мы вместе против террора», которые прошли в округе 8 апреля, вышли почти 11 тысяч человек в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Собравшиеся почтили память погибших в результате террористической акции в Санкт-Петербурге, выразили поддержку жителям северной столицы и протест терроризму.

К горожанам, представителям молодежи, родительской общественности, общественных объединений и организаций, трудовым коллективам присоединились главы муниципалитетов. В Ханты-Мансийске участником акции стала губернатор Югры Наталья Комарова.

На центральной площади югорчане возложили цветы к импровизированному знаку петербургского метрополитена, поставили свечи, запустили в небо белые шары, как символ мира. Организатором акции в окружном центре выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В Нижневартовске участники акции «Мы вместе против террора» собрались на площади парка Победы. Здесь организатором выступило городское казачье общество. «Организаторы не ожидали, что субботняя акция памяти вызовет такой многочисленный отклик вартовчан. Площадь в парке Победы не смогла вместить всех желающих. Трагедия сплотила людей разного возраста, разных политических партий и национальностей», - отметили в департаменте.

Фото: vk.com/hellonownv

В Сургуте почтили память погибших в петербургском метро на площадь перед СурГУ. Накануне в социальных сетях были опубликованы видеообращения известных общественников и представителей традиционных религий, приглашающих всех неравнодушных сургутян на митинг. Акция началась с минуты молчания и возложения цветов.

Фото: Фото: vk.com/public126576411

В Нефтеюганске жители города собрались возле кинотеатра Юган. Участием в акции, по их мнению, удастся акцентировать внимание на необходимости проявления бдительности. В ходе мероприятия горожан знакомили с правилами поведения в условиях теракта и захвата заложников.

Видео: vk.com/eto_yugansk_detka