​На трассе в Свердловской области перевернулся автобус, следовавший в Югру // ФОТО

Утром в воскресенье, 9 апреля, на 151 км автодороги «Екатеринбург-Ивдель-ХМАО» перевернулся пассажирский автобус, следовавший из столицы Урала в город Советский ХМАО. В момент ДТП в МАНе находилось 15 человек. По предварительным данным, трое из них получили ушибы.

Полицейские работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии. «Водитель автобуса МАН не справился с управлением на затяжном повороте, допустил съезд с дороги и с последующим опрокидыванием транспортного средства», - отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Также уточняется, что сопутствующей причиной аварии могла стать непогода: в момент ДТП шёл снег, на дороге гололёд.

Фото: 66.мвд.рф