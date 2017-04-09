​В Москве столкнулись поезд дальнего следования и электричка

Поздно вечером 8 апреля на западе Москвы столкнулись поезд дальнего следования «Москва — Брест» и пригородная электричка. По предварительным данным, столкновение произошло из-за применения машинистом электрички экстренного торможения с целью избежать наезда на человека, сообщает RNS. Следовавший на расстоянии поезд «Москва — Брест» также применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Агентство сообщает о том, что в результате инцидента пострадали от 30 до 50 человек, в том числе иностранные граждане. МЧС опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы, уточняет РИА «Новости».

В данный момент восстановительные работы на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги завершены, поезда курсируют по расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.