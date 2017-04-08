​Югра замкнула двадцатку российских регионов по исполнению программы капремонта в 2016 году

Югра заняла 20 место рейтинга по исполнению программы капитального ремонта в России в 2016 году. Список составлен экспертами Объединенного народного фронта. У ХМАО 294 балла из 600 возможных. Лидерами списка названы Татарстан (378 баллов), Москва (376 баллов) и Тульская область (375 баллов). В десятку по исполнению программы попал Ямал. С 338 баллами он занял восьмое место. У Тюменской области 291 балл и 21 место рейтинга.

При составлении рейтинга учитывался уровень собираемости взносов собственников на капремонт, количество видов работ на каждый дом, полнота и достоверность данных, которые субъекты размещают на портале «Реформа ЖКХ», а также количество выполненных работ.