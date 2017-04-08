Медики назвали количество югорских студентов, страдающих от депрессии и проблем со сном

Среди студентов округа 7,5 процентов юношей и 14,5 процентов девушек от 18 до 21 года страдают страдают депрессией, констатируют специалисты Центра профессиональной патологии Югры. Порядка у 20 процентов молодых людей встречается нарушение сна, которое требует медикаментозной коррекции.

Гглавный врач Центра Николай Ташланов рассказал, что ежегодно к специалистам учреждения обращается порядка 5000 студентов. Среди них на постоянной основе ведется профилактическая работа по выявлению не только физических, но и психических отклонений. В ходе исследований было установлено, что уровень тревожности является высоким у 45 процентов юношей и 60 процентов девушек. Испытывают незначительные проблемы с нарушением сна 55 процентов парней и 15 процента требуется медикаментозная коррекция. Среди девушек наблюдается несколько иная картина — 44 процента имеют нарушения сна, не требующие профилактических мероприятий и 20 процентам необходимо лечение. Нарушение сна является наиболее часто встречающимся признаком депрессии у студентов, которое проявляется в ранних пробуждениях, беспокойным сном или затрудненным засыпанием. Также присутствует непреодолимая сонливостью в дневное время, тревожное состояние, беспокойство и напряженность, плохая сосредоточенность.

По мнению специалистов, улучшить ситуацию может дифференцированная физическая нагрузка, разработка четкой системы эмоциональной разгрузки, профилактика депрессивных состояний. «Депрессия достаточно коварное заболевание и порядка в 40 процентов случаев не диагностируется вовремя. Человек не получает адекватного лечения, что может привести к достаточно серьезным психическим патологиям. Поэтому девиз борьбы с депрессией «Депрессия: давай поговорим», очень актуален. Нам надо чаще обращать внимание как на свое эмоциональное состояние, самочувствие, настроение наших близких и друзей», - считает Николай Ташланов.