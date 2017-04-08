​В центральных районах Югры в воскресенье ожидается штормовой ветер

В воскресенье, 9 апреля, в центральных районах Югры ожидается ветер порывами 11-16 метров в секунду. Местами в округе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет скользко. Температура ночью днем составит +3,+8 ºС, в юго-западных районах до +13 ºС, на востоке 0,-5 ºС.

По прогнозам специалистов Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, с 9 по 14 апреля в Югре будет преобладать неустойчивая погода с неблагоприятными условиями. На большей части территории ожидается осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, при усилении ветра метель, местами гололедные явления.