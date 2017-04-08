​Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ-15 самых кредитоспособных субъектов страны

Тюменская область, Югры и Ямал вошли в в первую двадцатку регионов страны с устойчивым уровнем кредитоспособности по итогам 2016 года. Список составлен РИА «Рейтинг». Эксперты отмечают, что в прошлом году на фоне постепенной адаптации экономики к внешним вызовам кредитоспособность большинства российских регионов повысилась.

Инфографика: riarating.ru

Тюменская область заняла шестое место в рейтинге с индексом 93,5 из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,4 пункта. Индекс Югры вырос с 87,2 до 87,6 пункта. ХМАО занял в списке 12 место. Ямал — на 13 месте с индексом 86,3, повысившимся на 3,4 пункта.

Индекс кредитоспособности региона основывается на агрегировании показателей, которые позволяют оценить возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обязательства. По итогам 2016 года индекс кредитоспособности повысился у 71 субъекта РФ, из которых у 25 регионов более чем на 10 пунктов. Еще двух субъектов РФ — Москвы и Санкт-Петербурга — индекс кредитоспособности остался на максимально возможном уровне. Снизился индекс только у 10 субъектов РФ.