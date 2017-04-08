​На 86-м году жизни скончался космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщает журнал «Новости космонавтики».

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленннграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. Гречко совершил три космических полета. С мая 1986 года он работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 года космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Оставил замечательные, наполненные фирменным юмором и теплотой мемуары «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».