​Медики предупреждают югорчан: скоро проснутся клещи

Жителей Югры предупреждают о том, что в округе скоро проснутся клещи. Ареал природного очага охватывает 19 административных территорий округа и лесопарковые зоны, где на протяжении ряда лет отмечается высокая численность иксодовых клещей и их высокая зараженность клещевыми инфекциями.

«Приближается летний сезон, с которым ежегодно приходит опасность клещевого энцефалита. Едва взойдет весенняя зелень, и температура воздуха установится выше +7, как тут же появляется клещ. Мелкое членистое паукообразное животное приносит много неприятностей окружающей среде: животному, растительному миру», - напоминают в пресс-службе Мегионской городской больницы № 1.

В окружном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что ситуация по инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, остается в округе неблагополучной. В 2016 году в автономном округе зарегистрировано 2937 человек укусов клещами. Диагноз клещевой вирусный энцефалит поставлен 18 пациентам. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом составила 0,71 на 100 тысяч населения, заболело 12 человек, что значительно ниже общероссийского показателя (4,18 сл. на 100 тыс. населения).

Югорчан призывают своевременно поставить прививки от клещевого вирусного энцефалита.

«Медицинские организации округа в достаточной степени оснащены всем необходимым для борьбы с клещевым энцефалитом - от вакцины до препаратов экстренной помощи», - отметили в окружном департаменте здравоохранения.