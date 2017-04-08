​В сургутском аэропорту умер мужчина

В сургутском аэропорту все попытки сотрудников спасти жизнь 54-летнему мужчине не увенчались успехом. О происшествии, которое случилось в четверг, 6 апреля, сообщает РИА «Новости».

Пассажир одного из рейсов почувствовал себя плохо еще накануне. Работники здравпункта осмотрели его и предложили вызвать скорую, но он написал письменный отказ. Рейс задерживался, и пассажира поселили в гостиницу при аэровокзале. Там состояние мужчины ухудшилось. Ему вызвали скорую, но он снова отказался. Вскоре бригаду медиков пришлось вызывать еще раз. Больного госпитализировали, но затем он вновь появился в гостинице. Мужчина самостоятельно прошел регистрацию на рейс, после чего его самочувствие вновь ухудшилось. Прибывшие через две минуты после вызова врачи здравпункта констатировали клиническую смерть. Причина смерти будет установлена после вскрытия.