​Россияне променяли Стаса Михайлова на «Грибы»

За три года пользователи рунета стали реже слушать шансон и чаще танцевальную музыку. По данным интернет-сервиса «Яндекс.Музыка», в 2017 году доля прослушиваний шансона в общем потоке оказалась в два раза ниже, чем в 2014 году, пишет РБК.

Пользователи «Яндекс.Музыка» теряют интерес к наиболее популярным представителям шансона. Например, в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых прослушиваемых исполнителей, а сейчас аналитики фиксируют его за пределами топ-30 по количеству прослушиваний. Группа «Бутырка» за последние три года упала в общем рейтинге исполнителей с 50-го места на 100-е. Самое заметное падение интереса было к Петлюре — этот автор и исполнитель русского шансона опустился в рейтинге с 100-го ниже 300-го места.

Также снизилась популярность ряда исполнителей жанра «эстрада», которых слушатели иногда относят к шансону. Так, певец Стас Михайлов за три года упал с 10-го на 30-е место, Михаил Шуфутинский — с 70-го на 150-е, Елена Ваенга — с 20-го на 75-е. Александр Розенбаум упал со 150-го на 300-е место. Из исполнителей, которых слушатели относят к шансону, сейчас в топ-30 исполнителей входит только певец Григорий Лепс, занимая 15-е место.

В «Яндекс.Музыка» зафиксировали, что активнее других в 2014–2017 годах рос интерес россиян к танцевальной музыке. Ее доля в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок регулярно входят в топ самых популярных. Самой популярной композицией по итогам зимы стала именно «танцевальная» песня — «Rockabye», композиция группы Clean Bandit совместно с Anne-Marie и Sean Paul.

Наиболее востребованными жанрами остаются поп-музыка, рок, эстрада, рэп, электроника и альтернативная музыка. Лидерами рейтинга по количеству прослушиваний в марте 2017 года стали преимущественно представители жанра поп-музыка: группа «Грибы», певица LOBODA, британский музыкант Ed Sheeran, певец Егор Крид и др.