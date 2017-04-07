​В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей // ФОТО, ВИДЕО 18+

В пятницу, 7 апреля, около 14.50 по местному времени у торгового центра Ahlens Mall в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей, сообщает Reuters. По данным агентства, в результате инцидента погибли три человека. Предварительно, происшествие является террористическим актом, сообщает РБК со ссылкой на телеканал SVT. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов призвали находящихся в районе инцидента людей не выходить на улицу. По неподтвержденным данным, в центре столицы Швеции также была слышна стрельба. К месту происшествия уже направились машины скорой помощи, а также спасатели.

Фото: Aftonbladet / Global Look Press

Фото: Aftonbladet / Global Look Press

Фото: Aftonbladet / Globallookpress.com

Фото: @MailOnline



