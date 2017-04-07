​До 11 апреля в Югре закроют все ледовые переправы

В Югре действуют 13 ледовых переправ в Октябрьском, Березовском и Нижневартовском районах. До 11 апреля все ледовые переправы межмуниципального значения и технологические будут закрыты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу настоятельно рекомендует жителям округа не пренебрегать собственной безопасностью и не совершать несанкционированный выезд транспортных средств на лед. «При выезде на ледовые переправы необходимо выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами. Во избежание провалов под лед необходимо выполнять требования дорожных знаков, указывающих на ограничение по допустимой массе. Передвижение через водоемы разрешено только по официальным ледовым переправам», - напомнили в ведомстве.