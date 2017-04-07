​В Сургуте состоялось заседание Совета депутатов четырех Дум

В Сургуте состоялось пятое заседание Совета депутатов четырех Дум. Традиционно в заседании принимают участие депутаты Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района. На прошедшем заседании присутствовал член Совета Федерации Юрий Важенин, представители Тюменской областной Думы - Галина Резяпова и Михаил Селюков (фракция ЛДПР), Думу ХМАО-Югры представляли Александр Сальников, Валерий Салахов, Любовь Малышкина, Илья Кандаков, Виктор Сысун (фракция ЛДПР), от Думы Сургутского района присутствовали Анатолий Сименяк, Виталий Немудрый, Александр Зимин, Рим Загретинов, а от Думы города Сургута - Артем Кириленко, Виктор Пономарев, Максим Слепов. В повестке дня были затронуты важные и актуальные вопросы для города и района.

В частности парламентарии обсудили проблему кадрового дефицита медицинских работников. По данным руководства медицинских учреждений города Сургута подавляющее большинство из них испытывает острую нехватку персонала различного уровня: от медицинских сестер до специалистов узкого профиля. В ходе заседания прозвучало несколько предложений по решению данной проблемы. Прежде всего, речь шла о строительстве общежития для медицинских работников, единовременных выплатах молодым и приезжим специалистам, внеочередном предоставлении мест в детских садах медработникам. Сургутский глава сообщил, что сегодня в городе заработал и активно развивается институт наемных и социальных домов, который позволяет решать жилищные вопросы. В свою очередь депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков отметил, что также существует система компенсации арендной платы за жилые помещения: «Необходимо рассмотреть пути усовершенствования механизма компенсации с целью привлечения узких специалистов в город», - сказал Михаил Викторович.

Также депутаты рассмотрели вопрос финансирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Система используется для решения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики терроризма и экстремизма в городе. Безусловно, оборудование нуждается в обслуживании и модернизации, однако все доходы в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения в соответствии с федеральным законодательством поступают в бюджет округа. В то время как бремя расходов по обслуживанию несет непосредственно город Сургут, где данное оборудование и установлено. Члены Совета выступили с предложением внести изменения в федеральные законы в части перераспределения доходов от штрафов. «Проблема финансирования сегодня есть, - сказал Михаил Селюков. – Мы все понимаем необходимость системы «Безопасный город», так с ее помощью решаются, прежде всего, две задачи: уменьшение случаев нарушения правил дорожного движения и снижение уровня преступности в местах массового скопления людей. И как показывает статистика, количество правонарушений в местах установки систем видеофиксации значительно снижается. Однако прежде чем выходить с законопроектами по изменения федерального законодательства, необходимо посмотреть, как этот вопрос решается в других регионах и муниципалитетах, провести сравнительный анализ. Таким образом прийти к оптимальному варианту решения проблемы».

По итогам заседания было принято решение о дальнейшем взаимодействии депутатов четырех Дум.