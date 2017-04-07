​ВЦИОМ: Почти половина россиянин не станет переживать, если интернет исчезнет из их жизни

Специалисты ВЦИОМ провали исследование и пришли к выводу, что гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения. Так, 47 процентов опрошенных социологами сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 26 процентов - что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для 27 процентов россиян.

В ходе этого же опроса установлено, что доля интернет-пользователей в России растет с каждым годом: с 51 процента в 2011 году до 75 процентов в 2017-м. Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в Сеть около 90 процентов. Более половины граждан используют интернет для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%). Наименее распространенным из числа предложенных опций на данный момент является покупка товаров и услуг длительного пользования – 34 процента опрошенных используют для этого интернет, 44 процента – нет.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.