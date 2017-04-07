​Шьют, варят, мастерят! В Югре стартовал конкурс профессионального мастерства среди осужденных «Лучший по профессии»

В Югре стартовал III конкурс профессионального мастерства среди осужденных «Лучший по профессии». Первый этап конкурса прошел в Сургуте, в исправительной колонии ИК-11.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с целью повышения профессионального мастерства осужденных, престижа рабочих профессий, выявления лучших среди работающих, улучшения качества выполняемых осужденными работ, совершенствования организации труда.

Организаторами Конкурса являются Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа, региональное управление ФСИН России при участии Общественно-наблюдательной комиссии ХМАО – Югры, Сургутского Центра занятости населения, представителей гражданских организаций. Призы победителям конкурса выделила Ассоциация детских и молодежных объединений автономного округа, которая с соцпроектом «Путь к профессии» выиграла грант Президента Российской Федерации.

В ИК-11 в конкурсе приняли участие 32 осужденных. Они соревновались в профессиональном мастерстве по следующим номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший оператор швейного оборудования», «Лучший повар», «Лучший автомеханик», «Лучший столяр строительный», «Лучший электромонтер».

На первом этапе конкурса все участники отвечали на теоретические вопросы, на втором этапе показывали свое мастерство на практике: шили мужские трусы, вырезали деревянные молотки - киянки, демонстрировали сварку железных деталей, готовили вареники и т.д. При судействе работ конкурсантов учитывалось все: время, качество, соблюдение правил безопасности.

В состав жюри конкурса вошли: председатель Общественной наблюдательной комиссии ХМАО-Югры Ирина Максимова, мастера производственного обучения профессиональных училищ, а также Сургутского политехнического колледжа, представители бизнес-структур и нотариата. Нотариальную палату Югры представляла Президент Палаты, член Общественно-наблюдательной комиссии ХМАО – Югры Жанна Самойлова, которая выступила председателем жюри в номинации «Лучший оператор швейного оборудования».

«Основа социализации – трудоустроенность человека. Это одна из важнейших вещей, которая может удержать его на плаву после выхода. Поэтому мы проводим конкурсы профмастерства по 6 различным профессиям с привлечением широкого круга работодателей из 12 муниципальных образований», - отметила Ирина Максимова.

«Конкурс «Лучший по профессии», становится тем стимулом, пробуждающим интерес к рабочим специальностям, к обучению и освоению профессии в стенах учреждения, для успешного трудоустройства и продолжения жизни без криминала после освобождения. Главная цель проведения этого конкурса - показать осужденным, что общество не отторгает их, а наоборот заинтересовано в них как в профессионалах. Мужчины, получившие в исправительном учреждении качественное профессиональное образование, выйдя на свободу, уж точно не пропадут», - отметила Жанна Самойлова.

После окончания конкурса участники и члены жюри обсуждают темы профессионального мастерства, трудоустройства после освобождения и дальнейшего сотрудничества. Ведь многие заключенные в стенах исправительных учреждений Югры не просто отбывают срок, но и получают дипломы специалистов, здесь же оттачивают мастерство и набираются опыта на производственных площадках колонии. Совместно с общественными организациями, центрами занятости населения в исправительных колониях ежегодно проводят встречи с предпринимателями, организуются обучающие семинары. А с недавних пор в Югре бизнесмены для заключенных начали проводить курсы по предпринимательству, так что любой из этих мастеров в будущем сможет открыть свое дело.

Итоги прошедшего конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в ИК-11 подвели в праздничной атмосфере.

В ближайшее время подобные конкурсы пройдут во всех учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре, а победители в первом этапе будут защищать честь своих учреждений в финале на региональном уровне.