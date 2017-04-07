​Водителей Югры просят учитывать погодные условия: в округе будет снежно и скользко

Водителей Югры снова предупреждают о ненастной погоде, которая держится в округе, и просят соблюдать осторожность при движении. Соблюдение простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье, напоминают Госавтоинспекторы. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность нужно проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в северных и восточных районах округа ожидается ожидается ветер переменных направлений порывами 13-18 метров в секунду, пройдут снегопады, на дорогах — гололед. С 9 по 14 апреля в округе будет преобладать неустойчивая погода с неблагоприятными условиями. На большей части территории осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, местами гололедные явления, ветер переменных направлений умеренный, в первой половине периода порывами до сильного.