​СМИ: Вероятный виновник взрыва в Ростове мстил сторожу школы из-за личного конфликта

В Ростове-на-Дону задержан предполагаемый виновник взрыва у школы № 5. По данным Национального антитеррористического комитета, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

«Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, утром в четверг, 6 апреля, 46-летний сторож школы пострадал, подняв с земли подозрительный предмет, который разорвался у него в руках. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке. Пострадавший успешно прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовные дела.

В последние дни меры безопасности были усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.