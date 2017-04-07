​За три месяца полицейские поймали пьяными за рулем почти две тысячи югорчан

За первый квартал 2017 года 1832 водителя попались сотрудникам Госавтоинспекции, управляя транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 611 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении тех, кто был задержан за рулем нетрезвым повторно или совершил в таком состоянии ДТП, в котором пострадали люди, в суд направлено 275 дел, по 101 вынесены обвинительные приговоры.

По сравнению с прошлым годом количество аварий из-за пьяных водителей снизилось на 5,3 процента, количество пострадавших в них людей — на 36,4 процента.

«Если Вы стали очевидцем того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управляет транспортным средством, просьба позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: (3467) 398-702, 326-788. Возможно, Ваш звонок спасет чью-то жизнь», - призывают жителей округа госавтоинспекторы.