​В АО «Тюменьэнерго» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором АО «Тюменьэнерго» избран Сергей Савчук. Решение принято Советом директоров 3 апреля, сообщает пресс-служба компании. Савчук работает в компании с июня 2015 года. Он курировал инвестиционную деятельность, затем был назначен первым заместителем генерального директора, а с 11 октября 2016 года – исполняющим обязанности генерального директора.

«У «Тюменьэнерго» большое будущее. Во-первых, мы занимаем уникальный сегмент электросетевого комплекса Западной Сибири: в двух из трёх субъектов Российской Федерации, являющихся зоной нашей деятельности, – ХМАО и ЯНАО – эксплуатируем, в основном, опорную сеть 110 кВ, являясь, по сути, субмагистральной электросетевой компанией. При этом, по целому ряду операционных показателей – уровню потерь, надёжности и некоторым другим – мы работаем эффективнее наших коллег. Во-вторых, в указанных регионах компания традиционно обеспечивает энергоснабжение целых отраслей промышленности, прежде всего нефтегазового комплекса, которые динамично развиваются, задавая соответствующую динамику и энергетикам. Сейчас активно развивается Арктический регион, и мы направляем туда значительные усилия для повышения надёжности сетей, продумываем планы дальнейшего развития на севере. В-третьих, у нас есть более чем семитысячный коллектив первоклассных специалистов, создана прекрасная материальная база для эксплуатации и ремонтов сетей, одна из лучших в стране», - определил генеральный директор направления работы компании, подчеркнув, что приоритетом в управлении должны являться интересы компании и её устойчивое развитие.