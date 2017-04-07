​Более 10 тысяч жителей Югры подали заявление на оформление загранпаспорта через Госуслуги

За первый квартал 2017 года на оформление загранпаспорта через портал gosuslugi.ru от югорчан было подано более десяти тысяч заявлений. Это — в три раза больше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком»

«Спрос на оформление загранпаспорта через единый портал госуслуг в Югре продолжает расти, к примеру, за 2016 год данной услугой воспользовались более тринадцати тысяч югорчан, – отмечает директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. – Популярность государственных онлайн услуг в округе увеличивается вместе с числом «электронных граждан». Так, на сегодняшний день, на сайте gosuslugi.ru зарегистрировано почти 730 тысяч югорчан. При этом всего лишь за год число пользователей портала увеличилось почти на 35 процентов. На сегодня им доступно почти 1000 региональных и муниципальных услуг в электронном виде».

Среди других электронных услуг Управления МВД России по ХМАО-Югре популярны такие, как: проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений, регистрация автомототранспортных средств, регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства и получение справки о наличии/отсутствии судимости.

Воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте, после – подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ, подразделениях по вопросам миграции МВД либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).