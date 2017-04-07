​За утро пятницы югорчане четыре раза обращались в полицию из-за подозрительных предметов

Только за утро пятницы, 7 апреля, югорчане четыре раза сообщили в дежурные части о подозрительных бесхозных предметах. В Сургуте подозрительную коробку обнаружили под припаркованным автомобилем во дворе дома № 33 на улице Энергетиков. На место прибыли спецслужбы. Убедившись, что находка не взрывоопасна, полицейские забрали её для осмотра. Оцепление двора сняли.

В Нефтеюганске в это же время экстренные службы работали в поликлинике в 16-м микрорайоне города. Оттуда поступило сообщение о бесхозном пакете, который, как оказалось после проверки, тоже не представлял опасности. Также дважды в полицию звонили жители Нижневартовска.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре Ольга Абмайкина в разговоре с корреспондентом siapress.ru подчеркнула, что в ведомстве не отмечается роста подобных сообщений: «Это — обычная рабочая обстановка. Люди регулярно сообщают о бесхозных вещах, оставленных в общественных местах. Но сейчас, из-за событий в Санкт-Петербурге, к этим сообщениям повышенное внимание со стороны граждан. По всем сообщениям проводятся проверки, потому что обеспечение безопасности жителей округа — наша работа».

Впрочем, один из «бдительных» югорчан уже дозвонился до уголовного дела. Накануне в Сургуте в дежурную часть поступило сообщении о том, что в районе улиц Рабочая и Университетская готовится к совершению тяжкое преступление. Все спецслужбы города были подняты по тревоге: периметр названных улиц оцепили, однако ничего подозрительного там не нашли.

Фото: vk.com/kinform

Звонившего удалось найти оперуполномоченному уголовного розыска. Оказалось, что город , буквально, поставил на уши мужчина 56-ти лет, проживающий в районе улицы Университетской. Когда к нему пришли стражи порядка, он был смертельно пьян и объяснить свой поступок не смог. За нахождение нетрезвым в общественном месте его поместили в изолятор временного содержание. А ночью в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

«Людям, которые звонят и сообщают о бесхозных и подозрительных предметах не грозит ответственность, - обращает внимание Ольга Абмайкина. - Они проявляют бдительность. Совсем другое дело, когда поступает ложное сообщение о готовящимся преступлении».

Отметим, что за такое преступление можно лишиться свободы на срок до трех лет. А если в суде будет доказано, что своим звонком лже-террорист нанес ущерб свыше миллиона рублей, наказание будет увеличено, и в места лишения свободы можно будет отправиться на пять лет.