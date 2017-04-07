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​АО «ТЭК» разъясняет причины роста цен на электроэнергию для юридических лиц

В феврале-марте текущего года во всех регионах России, в том числе в Тюменской области, резко возросла стоимость электроэнергии для юридических лиц. В начале марта АО «Тюменская энергосбытовая компания» уже уведомляло своих потребителей о повышении цен, но считает важным подробнее разъяснить его причины.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии (мощности) продиктован исключительно возросшей нагрузкой по оплате мощности объектов генерации, работающих на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ). Это связано с вводом в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской атомной станции мощностью 800 МВт и энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 мощностью 1 200 МВт и началом оплаты потребителями поставляемой ими мощности на ОРЭ. Договоры о предоставлении мощности в отношении этих генерирующих объектов заключены в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии в 2010 году с плановым сроком ввода в эксплуатацию с 01.01.2017 г. и подразумевают возврат инвестиций в строительство электростанций в течение двадцати лет.

В соответствии с регламентами оптового рынка цена мощности, транслируемая гарантирующими поставщиками электроэнергии с оптового на розничный рынок, формируется, исходя из цены предыдущего расчетного периода. Таким образом, рост цен на оптовом рынке электроэнергии с января 2017 г отразился в ценах розничного рынка в феврале 2017 г.

Повышение цен на ОРЭ неизбежно приводит к росту конечных цен для потребителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К сожалению, АО «Тюменская энергосбытовая компания» не может повлиять на этот процесс, так как в строгом соответствии с действующим законодательством («Правила определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)», утвержденные постановлением Правительства РФ № 1179 от 29.12.2011 г) транслирует цены оптового рынка путем определения предельных уровней нерегулируемых цен для потребителей розничного рынка.

Предельный уровень нерегулируемых цен (тарифов) определяется на основании ежемесячно публикуемой АО «АТС» информации о стоимости электрической энергии и мощности, сложившейся на ОРЭ за истекший месяц, с учетом регулируемых государством тарифов на услуги по передаче электрической энергии, инфраструктурных услуг (АО «АТС», АО «ЦФР», АО «СО ЕЭС»), а также сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «ТЭК».

Любое заинтересованное лицо может просмотреть, скачать, а также проверить расчет предельных уровней нерегулируемых цен (тарифов) по следующим ссылкам:

- http://tmesk.ru/predel - предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен по группам потребителей;

- http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc - составляющие предельных уровней нерегулируемых цен, опубликованные Коммерческим оператором ОРЭ;

- http://tmesk.ru/middlepric - расчёт средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию для потребителей первой ценовой категории;

- http://tmesk.ru/userfiles/file/raskryitie/REK%2095_28122016.pdf - единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии;

- http://tmesk.ru/userfiles/file/raskryitie/REK%2046%2022122016.pdf - сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (в том числе АО «ТЭК»), поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке;

- http://tmesk.ru/predel (последняя страница PDF-документа) - расчет платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям АО «ТЭК».

Также на официальном сайте АО «ТЭК» действует «Личный кабинет клиента» для юридических лиц (http://lkk.energosales.ru/lkk_jur/), в котором потребители могут проверить предельные уровни нерегулируемых цен (в разделе «Документы к расчету»/«Фактические цены») либо расчет стоимости электроэнергии (мощности), отраженной в платежных документах, в зависимости от ценовой категории потребителя (в разделе «Документы к расчету»/«Расчет стоимости»).

Приоритетной задачей Тюменской энергосбытовой компании является обеспечение прозрачности расчетов и начислений, принципов информационной открытости для клиентов и партнеров. АО «ТЭК» ежемесячно раскрывает информацию на своем официальном интернет-сайте информацию о рассчитанных ценах, доступ к которой открыт для всех желающих.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 138, комментариев: 0


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