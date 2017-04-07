Медвытрезвители планируют открыть в России к 2018 году

В скором времени в России могут снова появиться медвытрезвители. Этим вопросом уже занимаются Минздрав, МВД, Минфин, Минспорта и Минтруд, пишут «Известия».

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн уточнил, что вопрос открытия вытрезвителей чиновники прорабатывают по поручению президента Владимира Путина. Это подтвердил собеседник в Минздраве. По его словам, вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«К 2018 году их точно откроют. Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Всё стоит денег», — пояснил Евгений Брюн.

Вытрезвители упразднили в 2011 году во время реформы МВД. Тогда были закрыты все медицинские вытрезвители на территории страны. Функции вытрезвления граждан были переданы из МВД к медицинским учреждениям, однако новые вытрезвители так и не открылись.