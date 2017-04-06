​Минтруд назвал специальности, которые будут востребованы в этом году

Министерство труда назвало наиболее востребованные профессии в 2017 году. Без особенных сложностей работу найдут юристы, научные работники, врачи, а также квалифицированным специалистам в сфере промышленности, строительства и транспорта. Данные ведомства публикует RT.

«Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областях и в сфере культуры», — сообщили в министерстве.

Сложнее придется профессионалам в бизнес-сфере, менеджерам, руководителям и документоведам.

Отмечается также, что сейчас я в России нет предпосылок для роста безработицы. Её уровень в данный момент составляет 5,6 процента от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, в 2017 году безработица не превысит 5,8-5,9 процента.