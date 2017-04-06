​К выходным погода в Югре должна улучшиться

В пятницу, 7 апреля, в Югре продолжит буйствовать непогода. Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают, что ветер не усилится больше 12-17 метров в секунду. Непосредственно в окружном центре порывы ветра достигнут ночью 15 метров в секунду. Продолжит идти снег и мокрый снег. Без осадков днем будет только в северных районах округа. Температура воздуха днем поднимется до +2,+7 °С, в южных районах до +12 °С, в северных и восточных до -7 °С.

Если вы устали от ветреной зимы и начали собирать чемоданы, отметим, что на выходных, например, в Москву вернется похолодание и выпадет снег. В Югре же, напротив, 8 и 9 апреля ветер стихнет до умеренного, а температура воздуха днем в субботу составит 0,-5 °С, в юго-западных районах +4,+9 °С, в северных и восточных -7,-12 °С; в воскресенье +7,+12 °С, по востоку +3,-2 °С. Впрочем, в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег и дождь.