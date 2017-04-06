​В Москве проходит вечер памяти «Питер — Мы с тобой!»

В Москве на Манежной площади проходит вечер памяти «Питер - Мы с тобой!», посвященный жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, в мероприятии принимают участие Московская федерация профсоюзов города Москвы, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, транспортная ассоциация Московской агломерации. Участники акции возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград».

Фото: vesti.ru

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Источник в правоохранительных органах сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 человек, пострадали более 50. Среди пострадавших оказалась 22-летняя сургутянка Евгения Бахлыкова. Девушка уже выписана из больницы и находится дома.