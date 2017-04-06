​МЧС: Взрыва в петербургской многоэтажке не было

МЧС сообщает, что взрыва в петербургской жилой многоэтажке не было — всего лишь обрушилась облицовка здания, пострадавших нет.

«При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль», — сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, что только что стало известно о том, что в доме № 21 на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге были слышны хлопки, как от взрыва. На место прибыли экстренные службы.