​Очевидцы сообщают о взрыве в петербургской многоэтажке // ФОТО, ВИДЕО

Очевидцы в социальных сетях сообщают о взрыве в доме № 21 на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. «Только что произошло. Службы прибывают. Машина внизу раскуроченная стоит от падающих предметов», - написал один из очевидцев в группе «Наш Санкт-Петербург | Питер» во «ВКонтакте».
Очевидцы услышали два сильных хлопка, уточняет «Фонтанка». Судя по фото, у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13-го этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.
Официальных данных о происшествии пока нет. Причины произошедшего также неизвестны.
Фото: vk.com/fontanka
Фото: fontanka.ru
Напомним, что ранее сегодня появлялись сообщения, что в другой многоэтажке в Санкт-Петербурге обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
Отметим, что по всей стране сейчас полиция проводит работу по информированию населения, что делать при возникновении подозрительных ситуаций. Накануне соответствующий брифинг провели и сургутские полицейские. Их рекомендации мы опубликовали здесь.
Всё о материнском капитале. Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте // ONLINE 21 апреля в 11:00