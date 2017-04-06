​Очевидцы сообщают о взрыве в петербургской многоэтажке // ФОТО, ВИДЕО

Очевидцы в социальных сетях сообщают о взрыве в доме № 21 на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. «Только что произошло. Службы прибывают. Машина внизу раскуроченная стоит от падающих предметов», - написал один из очевидцев в группе «Наш Санкт-Петербург | Питер» во «ВКонтакте».

Очевидцы услышали два сильных хлопка, уточняет «Фонтанка». Судя по фото, у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13-го этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

Официальных данных о происшествии пока нет. Причины произошедшего также неизвестны.





Фото: vk.com/fontanka

Фото: fontanka.ru

Напомним, что ранее сегодня появлялись сообщения, что в другой многоэтажке в Санкт-Петербурге обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Отметим, что по всей стране сейчас полиция проводит работу по информированию населения, что делать при возникновении подозрительных ситуаций. Накануне соответствующий брифинг провели и сургутские полицейские. Их рекомендации мы опубликовали здесь.