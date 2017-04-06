​В Мегионе бомж обокрал храм: унес 2,5 тысячи рублей

В Мегионе задержали 30-летнего ранее судимого бомжа. Мужчина за один вечер успел ограбить храм и местного жителя. В церкви злоумышленник вскрыл ящик для пожертвований, откуда утащил примерно 2,5 тысячи рублей. Сразу после этого он украл телефон у 27-летнего мегионца. Задержали его, когда он пытался сдать незаконно добытую технику в ломбард.

В ближайшее время злоумышленник, скорей всего, обретет дом. В отношении него возбуждены административное и уголовное дела. Максимальное наказание, которое ему грозит, до 5 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ОМВД РФ по Мегиону