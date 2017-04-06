​Порошенко опасается, что Москва признает ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко заподозрил Россию в движении по пути к признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: об этом сообщает его пресс-служба.

Порошенко рассказал о своих опасениях во время визита в Данию: «Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать Минские соглашения путем признания фейковых документов фейковых государств, захватывает украинскую собственность на оккупированной территории, устанавливает рублевую зону и осуществляет другие меры по официальному признанию этих территорий», — заявил он, напомнив, что РФ уже признала паспорта граждан обеих республик, а крупнейшие банки уже начали работать с гражданами, предъявляющие такие документы. Из-за этого, кстати, кредитные организации были вынуждены продавать собственные «дочки» на Украине, в их число вошло и украинское подразделение Сбербанка.